Modern Science in Agreement With the Hadith that Says There’s a Cure in the Wing of a Fly (Video)

1400 years ago, Prophet Mohammad said, “If a fly falls into one of your containers [of food or drink], immerse it completely (falyaghmis-hu kullahu) before removing it, for under one of its wings there’s venom and under another there is its antidote. Modern Science has proven the Hadith is right.

From the perspective of logic, if the fly did not carry some sort of protection in the form of an antidote or immunity, it would perish from its own poisonous burden, and there would be no fly left in the world.

حدیث کا معجزہ جو سائنس سے ثابت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو پورا ڈبو کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفاء ہے”

یہ حدیث 1400 سال پہلے کی ہے جب سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی۔

پھر آج سائنس نے ثابت کیا کہ حدیث صحیح ہے۔

ایک تجربہ چار مکھیوں کو جمع کر کے کیا جاتا ہے، ہر ایک کے بائیں اور دائیں پر کو الگ کر دیا گیا تھا۔ مکھی کے ہر پر کو جراثیم سے پاک غذائیت والے ذرائع ابلاغ میں مائکروبیل موجودگی (بیکٹیریا اور فنگی) کے لیے ڈبویا جاتا ہے۔

48 گھنٹوں کے بعد، نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ بائیں پر میں بیکٹیریا اور فنگل کی افزائش یا زہریلا مواد موجود ہے۔ لیکن دایاں بازو کسی بھی جراثیم سے پاک ہے اور اس میں تریاق (ایک اینٹی بائیوٹک) ہوتا ہے۔

سائنسدانوں نے پایا کہ تریاق کو جاری کرنے کا بہترین طریقہ مکھی کو مائع میں ڈبونا ہے کیونکہ یہ مکھی کے پر کی بیرونی طرف پر موجود ہوتی ہے۔

ماشاءاللہ یہ تحقیق حدیث کے مطابق ہے۔

منطق کے نقطہ نظر سے، اگر مکھی تریاق یا قوت مدافعت کی صورت میں کسی قسم کا تحفظ نہ رکھتی ہو، تو وہ اپنے ہی زہریلے بوجھ سے فنا ہو جائے گی، اور دنیا میں کوئی مکھی باقی نہیں رہے گی۔

