What’s the Harm if… (Video)

What’s the harm if we in common interest give the U.S. air space rights, etc. to Afghanistan?

اگر ہم مشترکہ مفاد میں افغانستان کو امریکی فضائی حدود کے حقوق دے دیں تو کیا حرج ہے؟

Pakistani journalist Mr. Najam Sethi

Are we looking at making U.S. the policeman of the region?

کیا ہم امریکہ کو خطے کا پولیس مین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟

کیا افغانستان پاکستان کا دشمن

ہے، یا پاکستان کا نام نحاد دوست

امریکہ کا دشمن ہے؟

کیا پاکستان کا نام نحاد دوست

امریکہ افغانستان کا دشمن ہے؟

کیا ہرج ہے اگر پاکستان

پڑوسی ملک افغانستان کی

نام نحاد دوست امریکہ سے

دوستی کراے ؟

Irshad Salim, Karachi (ارشاد سلیم، کراچی)