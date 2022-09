Sep 2019: A Chat on Pakistan Affairs in Urdu (VIDEO)

Blast from the past (Sept. 2019): Some young ones visited me in Islamabad. They asked me few questions for my views on some matters. There were smiles from them on my observations.

ستمبر 2019 میں کچھ نوجوان اسلام آباد میں مجھ سے ملنے آئے۔

انہوں نے کچھ معاملات پر میرے خیالات کے لیے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے۔

میرے مشاہدات پر ان کی طرف سے مسکراہٹیں تھیں۔

